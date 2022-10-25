UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev!
UEFA, Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Ali Palabıyık'a görev verdi.
UEFA, en son Süper Lig'de Galatasaray-Alanyaspor maçını yöneten ve kararları tartışma konusu olan Ali Palabıyık'a görev verdi.
Ali Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.
Mücadelede Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
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