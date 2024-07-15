UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Atilla Karaoğlan, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'ndaki Decic - The New Saints karşılaşmasını yönetecek.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:06
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Karadağ'ın Decic ile Galler'in The New Saints takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica stadyumunda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Karşılaşmada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Abdulkadir Bitigen VAR ve Erkan Engin da AVAR olarak görev alacak.


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