Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi: 'Endişeye mahal yok endişeye'

Kayserispor, Galatasaray maçında görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 22:54
Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi: 'Endişeye mahal yok endişeye'
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Kayserispor, Galatasaray ile oynanan maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Kayserispor'dan yapılan paylaşımda, Dries Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı ve, "Endişeye mahal yok endişeye" sözleri kullanıldı.

Kayserispor'un paylaşımı: 

 


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