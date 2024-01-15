Kayserispor'dan Atilla Karaoğlan tepkisi: 'Endişeye mahal yok endişeye'
Kayserispor, Galatasaray maçında görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
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Kayserispor, Galatasaray ile oynanan maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Kayserispor'dan yapılan paylaşımda, Dries Mertens'in hakem Atilla Karaoğlan'a sarıldığı fotoğraf kullanıldı ve, "Endişeye mahal yok endişeye" sözleri kullanıldı.
Kayserispor'un paylaşımı:
“Endişeye mahal yok endişeye.” pic.twitter.com/k4vAmgiIwZ— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) January 15, 2024
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