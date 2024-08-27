UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Santa Colomo - Vikingur Reykjavik mücadelesini FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak müsabakayı yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Andorra'daki La Vella Ulusal Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Vikingur Reykjavik, play-off turu ilk maçında konuk ettiği Santa Coloma'yı 5-0 yenmişti.
Atilla Karaoğlan haberleri Santa Colomo haberleri Vikingur Reykjavik haberleri uefa avrupa konferans ligi haberleri
Spor Haberleri
- İtalya Rallisi’ne Türk imzası
- Panathinaikos'tan iddialara yanıt!
- Eski Galatasaraylıdan Young Boys'a tavsiye!
- UEFA'dan Türk hakeme görev!
- Paris'te Türk bayrağını taşıyacak isimler belli oldu!
- İspanyollardan Arda Güler iddiası!
- Avrupa Galatasaray'ı istiyor!
- Süper Lig devinden orta saha hamlesi!
- 'Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım'
- İBB Spor İstanbul Doğa Kampı sona erdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Ünlü İngiliz ekonomistten Şimşek senaryosu!
- SETA'dan çok konuşulacak AKP raporu
- Adliyelerde neler oluyor: Adalet borsası
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Bir baba 4 evladından 3'ünü öldürdü!
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti