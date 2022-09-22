UEFA'dan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 32 takım oylaması!

22 Eylül 2022 Perşembe, 21:29

UEFA, EURO 2028'in 32 takıma yükselmesi için oylamaya gidiyor.

Dailymail'in haberine göre; UEFA, çeşitli sebeplerden dolayı 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanması fikrinden geri adım atsa da henüz net kararını vermedi.

UEFA'DAN KASIM AYINDA OYLAMA KARARI

Daha önce istekli olan yetkililerin, UEFA'ya bağlı bir komitenin yaptığı araştırma sonucunda turnuvada fazla takımın yer almasının organizasyonun değerinin düşüreceği sonucuna vardığı belirtilirken UEFA'nın bu sebeple 32 takım fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi.

55 üye ülkeden oluşan UEFA'nın 2028'den itibaren Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı 32 takımla düzenlemek için kasım ayında oylama yapacağı aktarıldı.

EURO 2028'in ev sahipliği için finale kalan ülkeler arasında Türkiye, Büyük Britanya ve İrlanda bulunuyor.

UEFA'nın düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonlası'nda 24 takım, gruplarda finale çıkma mücadelesi veriyor.