UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:36

FIFA kokartlı Türk hakem Cansu Tiryaki, 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası A3 Grup maçlarında görev üstlenecek.

Esra Arıkboğa ise söz konusu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Etiketler: #FIFA #uefa #Cansu Tiryaki
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