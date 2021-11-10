UEFA'dan ceza: Lazio maçında Galatasaray taraftarı olmayacak

10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:31

Galatasaray'a Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında çıkan taraftar olayları nedeniyle verilen ceza açıklandı. 50 bin Avro para cezası alan sarı kırmızılılar 2 deplasman maçına taraftar götüremeyecek.

NİÇİN CEZA GELDİ?

30 Eylül'de yapılan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya-Galatasaray maçının 38. dakikasında tribünlerden atılan bir meşale sahaya düştü. Hakem oyunu durdururken; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk taraftarların olduğu tribünün önüne kadar geldi ve sakin olmaları uyarısında bulundu. Terim daha sonra karşılaşmanın hakemiyle konuştu. Kaptan Fernando Muslera da taraftarlara sakin olun işareti yaptı. Tribünlerde de rakip takım taraftarlarının olduğu bölümlere meşale atıldığı görüldü. Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 7 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika eklendi.

Karşılaşmanın ardından UEFA Disiplin Komitesi çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonunda Galatasaray'a verilen ceza belli oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 18 Ekim'de verdiği karara Galatasaray'ın yaptığı itiraz reddedildi. UEFA Temyiz Kurulu'nun onayladığı karara göre Galatasaray'ın iki UEFA müsabakasında deplasman taraftarları olmayacak. Ayrıca, Galatasaray'a havai fişek yakma ve sahaya fırlatılan nesneler nedeniyle 50 bin Avro para cezası verildi. Marsilya tribünlerinde meydana gelen hasar için 8 bin Avro fatura çıkarken sarı kırmızılar zararların tazmini için 30 gün içinde Marsilya ile iletişime geçmek zorunda.

LAZİO MAÇINDA TARAFTAR YOK

Cezanın kesinleşmesinin ardından Galatasaray'ın Roma'da oynayacağı Lazio maçında sarı kırmızılı taraftarlar olmayacak. Yoluna Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'nde devam etmesi kesin olan Galatasaray'ın eleme maçlarındaki ilk deplasmanına da taraftarlar gidemeyecek.

Kaynak: Ajansspor - Hüseyin Özkök