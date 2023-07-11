UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçı Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis karşılaşmasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:31
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, Kazakistan'ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada gözlemci olacak.

Karşılaşmayı ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christian-Petru Ciochirca yönetecek.


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