UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev!
UEFA, hakem Arda Kardeşler'i UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasındaki ilk maçta görevlendirdi.
Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Rakow-Flora maçını yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, 11 Temmuz Salı günü Czestochowa şehrindeki Rakow Stadı'nda yapılacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
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