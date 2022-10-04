UEFA'dan Endonezya için saygı duruşu kararı!
UEFA, Endonezya'da hayatını kaybeden 125 kişi için tüm müsabakalarda saygı duruşundu bulunulacağını açıkladı.
Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kanjuruhan Stadı'ndaki trajik olayların kurbanları anılacak" denildi.
ENDONEZYA İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
UEFA, Endonezya'daki Kanjuruhan Stadyumu'ndaki trajik olayların kurbanları anısına başlama vuruşundan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bu saygı duruşu, bu haftaki tüm UEFA maçlarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası play-off'ları) yer alacak" bilgisi verildi.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- AKP'den dikkat çeken hamle
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Türkiye'de tepki çekecek buluşma