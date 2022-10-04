UEFA'dan Endonezya için saygı duruşu kararı!

UEFA, Endonezya'da hayatını kaybeden 125 kişi için tüm müsabakalarda saygı duruşundu bulunulacağını açıkladı.

AA
04 Ekim 2022 Salı, 17:46
UEFA'dan Endonezya için saygı duruşu kararı!
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Endonezya'da futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi sonlandırmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından çıkan izdihamda hayatını kaybeden 125 kişi için bu hafta tüm UEFA müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kanjuruhan Stadı'ndaki trajik olayların kurbanları anılacak" denildi.

ENDONEZYA İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

UEFA, Endonezya'daki Kanjuruhan Stadyumu'ndaki trajik olayların kurbanları anısına başlama vuruşundan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu saygı duruşu, bu haftaki tüm UEFA maçlarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası play-off'ları) yer alacak" bilgisi verildi.


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