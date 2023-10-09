UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev!
FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkan Özdamar, Tskaltubo kentinde 11 Ekim'deki Danimarka-Litvanya ve 17 Ekim'deki Avusturya-Danimarka müsabakalarını yönetecek. Özdamar, 14 Ekim'de oynanacak Danimarka-Gürcistan maçında da 4. hakem olarak görev yapacak.
Müsabakalarda Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.
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