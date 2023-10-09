UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev!

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. grup müsabakalarında görev alacak.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:54
UEFA'dan Erkan Özdamar'a görev!
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkan Özdamar, Tskaltubo kentinde 11 Ekim'deki Danimarka-Litvanya ve 17 Ekim'deki Avusturya-Danimarka müsabakalarını yönetecek. Özdamar, 14 Ekim'de oynanacak Danimarka-Gürcistan maçında da 4. hakem olarak görev yapacak.

Müsabakalarda Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.


Erkan Özdamar uefa hakem

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