UEFA'dan Türk hakem Erkan Özdamar'a görev!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:21

FIFA kokartlı Türk hakem Erkan Özdamar, UEFA Avrupa Gençlik Ligi 1. Turu'nda 4 Ekim Çarşamba günü Polonya temsilcisi KKS Lech Poznan'ın sahasında Fransa'nın Nantes takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Szamotuly bölgesindeki Amica Wronki Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Özdamar'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Piotr Idzik olacak.