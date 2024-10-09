Giovanni van Bronckhorst'tan Süper Kupa açıklaması: 'Galatasaray maçında...'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:36

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:36

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktör, Beşiktaş'taki başlangıcı ve Süper Kupa'daki Galatasaray galibiyeti için gelen soru üzerine şu sözleri kullandı;

"Galatasaray'a karşı bu şekilde başlamak güzel oldu. Gol pozisyonlarını değerlendirdik, büyük bir motivasyon ve enerji verdi. Bu gelişimden mutluyum. Ancak iş daha bitmedi, gelişmeliyiz. İyi bir durumdayız. Kulüpte iyi bir uyum içerisinde devam ediyoruz. Takımın her maçta iyi oynamasını istiyorum. Bazen yolda çukurlara da düşüyoruz ama birlikteliğimiz güçlü olduğu sürece, tüm bariyerleri veya zor anları aşabiliriz. Ekibim ve iş arkadaşlarımla çok mutluyum. Oyuncularımdan memnunum."

"TÜRKİYE KUPASI VAR AMA..."



"Geçen sene herkes için özellikle taraftarlar için çok zor geçmiş. Türkiye Kupası var ama ligde iyi sonuçlar yok. Mental anlamda da geçen senenin iyi geçmediğini gördüm. Bunun üzerine değişiklikler yaptık. Galatasaray maçında bu sürecin hızlandığını hissettik. Zorluk yaşadığımız maçlar olacak, taraftarların burada bize desteği çok önemli. Eintracht Frankfurt maçındaki gibi zor anlar yaşayabilirsiniz. İyi oynadık ama sonuç almadık."