Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçının dış basın yankıları
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı dış basında geniş yer buldu.
Ukrayna'dan Footbal24 sitesi, Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile yeni bir hikaye yazmak için Dinamo Kiev karşısına çıktığını fakat umduğunu bulamadığını yazdı. Haberde "Türk devi savaşın başlamasının ardından sadece hazırlık maçları oynayan rakibine oranla daha etkili oldu. Oyunu domine eden taraf Fenerbahçe oldu ve bu sürpriz değildi. İstanbul'daki maçta bir sürpriz de yaşanabilir Fenerbahçe farklı da kazanabilir" ifadeleri kullanıldı.
Portekiz basınından A Bola Gazetesi, haberinde, "Polonya'da oynanan maç büyük ölçüde Jesus'un Fenerbahçe'si tarafından domine edildi. Ancak Fenerbahçe'nin hücum hattı başarılı olamadı. Lucescu ve Jorge Jesus gibi Avrupa'nın en tecrübeli iki büyük teknik direktörünün düellosunda sonuç İstanbul'da belli olacak. Türkiye'de turu geçmek isteyen Jorge Jesus bu eşleşmede daha çekici görünüyor" ifadelerini kullandı.
Portekiz'den Record, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçında sahadan beraberlikle ayrıldığını belirtti. Haberde "Ukrayna topraklarında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle Polonya'da düzenlenen maçın sonunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Jorge Jesus, rakibe net bir gol fırsatı tanımayan oyuncularının savunma organizasyonunu övdü ancak hücum aksiyonları için benzer şeyleri söylemedi" denildi.
Portekiz'den O Jogo, Jorge Jesus'un ilk sınavında beraberlikle yetindiğini ifade etti. O Jogo'da yer alan haberde "Jorge Jesus; Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Polonya'nın Lodz kentinde oynanması kararlaştırılan maçta Fenerbahçe'deki ilk resmi maçına çıktı ve beraberlikle yetindi. Fenerbahçe'de Crespo yedek kulübesinde kalırken Bruma oyuna sonradan dahil oldu" ifadelerine yer verildi.
Brezilya'dan Globo, Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Willian Arao'nun Fenerbahçe'deki ilk maçına damga vurduğunu okuyucularına aktardı. Haberde, "Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bu Çarşamba Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle maç Polonya'nın Lodz kentinde oynanmak zorunda kaldı. Jesus komutasındaki Fenerbahçe'de Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao maça damga vurdu" sözlerine yer verildi.
Almanya'dan Bild, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe karşısındaki oyununun Ukrayna halkına umut olduğunun altını çizdi;
"Ukrayna'nın en iyi kulübü Dinamo Kiev'den güçlü geri dönüş! Rusya'nın savaş başlatmasının ardından ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkan Dinamo Kiev, türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Savaş olayları nedeniyle Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ve 11 bin kişinin maçını takip ettiği Dinamo, nümüzdeki Çarşamba günü ikinci ayakta bir sürpriz yaratma peşinde olacak. Fenerbahçe'nin gol atma olasılığı daha yüksek olsa bile Dinamo büyük bir bağlılık ve savaşma isteğiyle bunu telafi etti. Savaş rağmen Ağustos ayının sonunda Ukrayna ligi yeniden başlayabilir."
Almanya'dan Kicker, "Ukrayna'nın rekortmen şampiyonu Dinamo Kiev, savaş sonrası ilk resmi maçında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. İlk maç Ukrayna'nın Kiev kentindeki belirsiz durum nedeniyle Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu'nda oynandı. İkinci ayak ise önümüzdeki Çarşamba günü Türkiye'de oynanacak" ifadelerini kullandı.
The Sun'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;
"UEFA, Ukraynalı takımlara çatışmaya kapılma riskinden kaçınmak için yurtdışında tarafsız bölgede oynama talimatı verdi. Bu neden Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Polonya'nın Lodz kentinde oynandı ve mücadele 0-0 sona erdi. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kendisi ve oyuncuları için zor bir dönemin ardından futbol oynamaya geri döndüğü için mutlu."
The Sun'daki haberin devamında, "Lucescu, işgalin ilk günlerinde ülkeyi terk etmemeye ve başka bir ülkeye sığınmamaya söz vererek Ukrayna direnişinin öncüsü oldu. Kiev, savaş sonrası ilk resmi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Mircea Lucescu savaş esnasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'den transfer teklifi aldı fakat bu teklifi ülkeye bağlılılığını göstermek amacıyla reddetti" ifadeleri kullanıldı.
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