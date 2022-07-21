Dinamo Kiev-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçının dış basın yankıları

Almanya'dan Bild, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe karşısındaki oyununun Ukrayna halkına umut olduğunun altını çizdi;

"Ukrayna'nın en iyi kulübü Dinamo Kiev'den güçlü geri dönüş! Rusya'nın savaş başlatmasının ardından ilk kez resmi bir karşılaşmaya çıkan Dinamo Kiev, türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Savaş olayları nedeniyle Polonya'nın Lodz kentinde oynanan ve 11 bin kişinin maçını takip ettiği Dinamo, nümüzdeki Çarşamba günü ikinci ayakta bir sürpriz yaratma peşinde olacak. Fenerbahçe'nin gol atma olasılığı daha yüksek olsa bile Dinamo büyük bir bağlılık ve savaşma isteğiyle bunu telafi etti. Savaş rağmen Ağustos ayının sonunda Ukrayna ligi yeniden başlayabilir."