Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin önünde 2 yol bulunuyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olduğu ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanırken 0-0 biten mücadele sonrası gözler rövanşa çevrildi.
Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
DEPLASMAN GOLÜ KURALI YOK
VAR uygulamasının kullanılmayacağı mücadelede artık deplasman golü kuralı da geçerli değil. Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında alınacak her türlü beraberlikte karşılaşma uzayacak.
Uzatmalarda eşitlik bozulmaması halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Kanarya, maçı herhangi bir skorla kazanması halinde yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.
Kiev'in kazanması halinde ise temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden katılacak.
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