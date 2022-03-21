UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 12:24
UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakalarda Kardeşler'in yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Ali Saygın Ögel'in de görev alacağı belirtildi.



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