UEFA'dan hakem Arda Kardeşler'e görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler'e UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev verdi.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 23-29 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 4. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, müsabakalarda Kardeşler'in yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Ali Saygın Ögel'in de görev alacağı belirtildi.
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