Son Dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 14:23

Güncelleme: 21.06.2023 - 14:30

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri yapılan kura töreniyle belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Makedonya) galibi ile eşleşti.

Ligde üçüncü olan Beşiktaş, KF Tirana (Arnavutluk) - FC Dinamo Batumi (Gürcistan) galibi ile eşleşti.

Süper Ligi dördüncü tamamlayan Adana Demirspor ise CFR 1907 Cluj (Romanya) ile eşleşti.

MAÇLARIN TARİHİ BELLİ OLDU

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.