UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

25 Eylül 2022 Pazar, 12:50

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakasında görev verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.