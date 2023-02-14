UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Ajax - Union Berlin karşılaşmasını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

AA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 22:54
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hollanda'nın Ajax ile Almanya'nın Union Berlin takımları arasında 16 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruyff Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.


Halil Umut Meler ajax Union Berlin

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