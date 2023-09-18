UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Benfica - Salzburg karşılaşmasını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:51
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.


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Halil Umut Meler Benfica Salzburg uefa şampiyonlar ligi

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