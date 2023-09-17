Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'a kötü haber

Galatasaray'ın 20 Eylül Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Kopenhag'da, Andreas Cornelius sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:20
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'a kötü haber
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'da işler iyi gitmiyor.

Danimarka ekibinin tecrübeli golcüsü Andreas Cornelius, Nordsjaelland maçının 62. dakikasında oyuna girerken, 82'de sakatlanarak yerini Clem'e bıraktı.

"BU ÇOK ÜZÜCÜ"

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jacob Neestrup, bu sakatlıktan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Neestrup yaptığı açıklamada, "Onun adına üzgünüm, durumunun nasıl olduğu testlerin ardından belli olacak. O sahaya çıktığında bizim için neler yapabileceğini görüyoruz. Ne yazık ki sakatlıklar oluyor. Bu çok üzücü" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki forvet, bir dönem Trabzonspor forması da giydi. Kopenhag ile 194 maça çıkan Danimarkalı, 63 gol ve 18 asist yaptı.


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