Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:05

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.

TEK GALİP GALATASARAY

Alman devi Bayern Münih, kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi Manchester United da kendi evinde Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

Çarşamba günkü rakip Kopenhag'ın deplasmanda Nordsjaelland ile oynadığı maç ise 2-2 sona erdi. Gruptaki tek kazanan takım ise Samsunspor'u yenen Galatasaray oldu.