Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü konuk edeceği Kopenhag maçı öncesi A Grubu'ndaki tüm rakipleri kendi liglerinde oynadığı maçlarda galip gelemedi.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.
TEK GALİP GALATASARAY
Alman devi Bayern Münih, kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi Manchester United da kendi evinde Brighton'a 3-1 mağlup oldu.
Çarşamba günkü rakip Kopenhag'ın deplasmanda Nordsjaelland ile oynadığı maç ise 2-2 sona erdi. Gruptaki tek kazanan takım ise Samsunspor'u yenen Galatasaray oldu.
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