Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü konuk edeceği Kopenhag maçı öncesi A Grubu'ndaki tüm rakipleri kendi liglerinde oynadığı maçlarda galip gelemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:05
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri tökezledi
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.

TEK GALİP GALATASARAY

Alman devi Bayern Münih, kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi Manchester United da kendi evinde Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

Çarşamba günkü rakip Kopenhag'ın deplasmanda Nordsjaelland ile oynadığı maç ise 2-2 sona erdi. Gruptaki tek kazanan takım ise Samsunspor'u yenen Galatasaray oldu. 


Player Alanı
galatasaray Kopenhag manchester united Bayern Münih uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku
İşte Tanguy Ndombele ile Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki ilk maç performansı!

İşte Tanguy Ndombele ile Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki ilk maç performansı!
Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Dursun Özbek itirafı!

Eski Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Dursun Özbek itirafı!

En Çok Okunan Haberler