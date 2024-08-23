Haftayı galibiyetsiz kapattık: İşte UEFA ülke puanında son durum!
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa kupalarında sahaya çıktı. Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Lugano deplasmanından 3-3 beraberlikle döndü. Başakşehir ise İrlanda ekibi St. Patrick’s takımıyla golsüz berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise İsviçre ekibi St. Gallen ile yenişemedi. Üç karşılaşmanın beraberlikle tamamlanmasının ardından işte UEFA ülke puanında son durum...
Avrupa'da takımlarımız haftayı galibiyetsiz kapattı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3, Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir ise rakipleriyle 0-0 berabere kaldı.
İşte ülke puanında son durum:
1- İngiltere - 89.303
2-İtalya - 79.168
3- İspanya - 74.132
4-Almanya - 71.785
5- Fransa - 58.236
6- Hollanda - 54.733
7- Portekiz - 50.316
8- Belçika - 44.200
9- Çek Cumhuriyeti - 36.850
10- Türkiye - 35.600
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