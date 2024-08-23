Haftayı galibiyetsiz kapattık: İşte UEFA ülke puanında son durum!

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:22

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:24

Avrupa'da takımlarımız haftayı galibiyetsiz kapattı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3, Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Başakşehir ise rakipleriyle 0-0 berabere kaldı.

İşte ülke puanında son durum:

1- İngiltere - 89.303

2-İtalya - 79.168

3- İspanya - 74.132

4-Almanya - 71.785

5- Fransa - 58.236

6- Hollanda - 54.733

7- Portekiz - 50.316

8- Belçika - 44.200

9- Çek Cumhuriyeti - 36.850

10- Türkiye - 35.600