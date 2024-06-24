UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev!
Türk hakem Halil Umut Meler'in, EURO 2024 C Grubu'nda oynanacak İngiltere - Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacağı açıklandı.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Stadı'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak.
Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.
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