UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev!

Türk hakem Halil Umut Meler'in, EURO 2024 C Grubu'nda oynanacak İngiltere - Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:23
UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev!
Abone Ol google-news

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki İngiltere-Slovenya maçında dördüncü hakem olarak görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Köln şehrindeki Köln Stadı'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yardımcı hakem olarak görev yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olarak görevlendirildi.


Halil Umut Meler haberleri ingiltere haberleri Slovenya haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Niclas Füllkrug hayat verdi: Almanya son anda lider çıktı!

Niclas Füllkrug hayat verdi: Almanya son anda lider çıktı!
İskoçya uzatmada yıkıldı: Macaristan 90+10'da 3. oldu!

İskoçya uzatmada yıkıldı: Macaristan 90+10'da 3. oldu!
Antrenmandaki görüntüler gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması!

Antrenmandaki görüntüler gündem olmuştu: TFF'den Arda Güler açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler