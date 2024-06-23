Niclas Füllkrug hayat verdi: Almanya son anda lider çıktı!

Almanya, EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında karşılaştığı İsviçre ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 23:55
Niclas Füllkrug hayat verdi: Almanya son anda lider çıktı!
Abone Ol google-news

EURO 2024 A Grubu son maçında Murat Yakın'ın ekibi İsviçre ile Julian Nagelsmann'ın yönetimindeki ev sahibi Almanya 1-1 berabere kaldı.

Almanya'nın Frankurt Arena Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsviçre'nin golünü 28. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

Almanya'ya liderliği getiren golü ise 90+2'de Niclas Füllkrug kaydetti.

MANUEL NEUER TARİHE GEÇTİ

Almanya Milli Takımı ile 18. kez Avrupa Şampiyonası maçında forma giyen Manuel Neuer, Gianliugi Buffon'u geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Öte yandan Almanya'da sarı kart gören Jonathan Tah, üst turda takımıyla birlikte olamayacak.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan.

Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından belli olacak.


isviçre haberleri Almanya haberleri EURO 2024 haberleri Niclas Füllkrug haberleri

İlgili Haberler

Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'

Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı: 'Yarı finale davet ederseniz...'
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!
Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'

Burak Yılmaz'dan millilere destek: 'Acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler