Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:43

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:43

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için sürpriz hamle geldi.

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Milano Belediyesi tarafından yapılan tadilat işlemlerinin tamamlanması konusunda garanti alınamadığı için San Siro'dan alındığını açıkladı.

Final maçının oynanacağı adres 2025'te açıklanacak.

UEFA, bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalini ise Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynatacak.