UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için devrim niteliğinde karar: Final Four
UEFA yakın zamanda Şampiyonlar Ligi için bir devrimi hayata geçirebilir. Turnuvanın yeni gündemi Final Four.
UEFA'nın yıllık kongresi 1 Mayıs'ta Viyana'da gerçekleşecek. Kurulun ana gündem maddelerinden biri Şampiyonlar Ligi formatıyla ilgili olacak.
Bir süredir Şampiyonlar Ligi'nin formatıyla ilgili tartışmalar yaşanıyordu. Pandemi sürecinde tek maç eleme usulüyle oynanan turnuva için UEFA Başkanı Ceferin geleceğe dair 'Final Four' olabileceğinin sinyallerini vermişti.
PSG ve Avrupa Kulüpler Birliği'nin Başkanı Nasser Al Khelaifi de yakın zamanda dörtlü final fikrinden bahsetmişti.
The Times, bu fikrin şekillenmekte olduğunu ve turnuvaya dair daha önce masada olan potansiyel değişikliklerin ilki olabileceğini yazdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Final Four nasıl olacak?
Değişiklik gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi'nde çift ayaklı oynanan yarı final turu tarihe karışacak.
Turnuvada çeyrek finalin ardından yoluna devam eden 4 takım, daha önce belirlenen şehirde Final Four oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanancak yarı finalin ardından kazanan takımlar finale yükselecek ve galip gelen Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olacak.
UEFA bu yöntemle turnuvanın cazibesini artırmayı ve hem ticari hem de televizyon gelirlerinin yükselmesini bekliyor.
Video Haberler
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
- 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Hayvan cinayeti: 4 yavru kedi katledildi!
- Zammı beğenmeyen Taksiciler Odası Başkanı
- Ankara'da film gibi esir takası
- Otizmli sporcu Sakız Adası’ndan Çeşme’ye kulaç attı
- Komşuların 'odun' tartışması: 1 ölü
- Maske kararının ardından Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Çiğköftecide dehşet: Sipariş veren müşteri ateş etti
- Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday