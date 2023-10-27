UEFA'dan skandal hata: Dusan Tadic'i kadroya eklediler!
UEFA resmi yayıncısı, Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'i deplasmanda Brighton ile karşılaşan Ajax'ın yedek oyuncuları arasında gösterdi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği akşam, UEFA tarafından Dusan Tadic hakkında skandal bir hataya imza atıldı.
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız ismi Dusan Tadic'in ismi, UEFA'nın yaptığı hata nedeniyle Ajax'ın Brighton ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.
KADRODA YER ALDI
Ajax'ın deplasmanda Brighton ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, UEFA tarafından ekrana verilen görselde Tadic'in ismi yedek kulübesindeki futbolcular arasında yer aldı. Ancak, aynı gün Tadic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-1 kazandığı Ludogorets mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!