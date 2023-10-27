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UEFA'dan skandal hata: Dusan Tadic'i kadroya eklediler!

UEFA resmi yayıncısı, Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'i deplasmanda Brighton ile karşılaşan Ajax'ın yedek oyuncuları arasında gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:14
UEFA'dan skandal hata: Dusan Tadic'i kadroya eklediler!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ettiği akşam, UEFA tarafından Dusan Tadic hakkında skandal bir hataya imza atıldı.

Sarı-Lacivertli ekibin yıldız ismi Dusan Tadic'in ismi, UEFA'nın yaptığı hata nedeniyle Ajax'ın Brighton ile oynayacağı maçın kadrosunda yer aldı.

KADRODA YER ALDI

Ajax'ın deplasmanda Brighton ile oynadığı ve 2-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, UEFA tarafından ekrana verilen görselde Tadic'in ismi yedek kulübesindeki futbolcular arasında yer aldı. Ancak, aynı gün Tadic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-1 kazandığı Ludogorets mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.


Dusan Tadic ajax brighton fenerbahçe uefa

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