UEFA'dan Türk hakemlere EURO 2024 görevi!
EURO 2024'ün son 16 turunda oynanacak İngiltere - Slovakya müsabakasını FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) üçüncü maçına atandı.
Halil Umut Meler, E Grubu'nda Belçika - Slovakya ve D Grubu'nda Polonya - Avusturya müsabakalarındaki yönetimlerinden sonra 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da İngiltere - Slovakya son 16 turu müsabakasını yönetecek.
DÖRDÜNCÜ HAKEM SLOVEN
Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke Stadyumu'ndaki maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.
Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.
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