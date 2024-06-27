Yıldız isimleri geride bıraktı: Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e damga vurdu

Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te oynadığı 3 maçta tam 10 kilit pas atarak turnuvaya damga vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:17
Yıldız isimleri geride bıraktı: Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'e damga vurdu
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Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı mağlup ederekn son 16'ya yükselen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu turnuvaya adeta damga vurdu.

24 yaşındaki sol bek oynadığı 3 maçta 10 kilit pas vermeyi başardı. Ferdi Kadıoğlu'nun önünde yalnızca 13 kilit pas veren Christian Eriksen ve 11 kilit pas veren Kevin De Bruyne yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve İlkay Gündoğan gibi isimleri arkasında bırakmayı başardı.


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