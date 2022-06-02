UEFA'dan Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev
FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Almanya ile Macaristan arasında 3 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Almanya ile Macaristan arasında 3 Haziran Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası B Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Osnabrück şehrindeki Bremer Brücke Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Özgür Ertem olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Mert Güzenge yapacak.
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