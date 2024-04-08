Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri: 'Dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı...'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 14:54

Güncelleme: 08.04.2024 - 14:54

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun..."