Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri: 'Dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı...'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar için bir paylaşım yaptı. Dündar, "Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 14:54
Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri: 'Dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı...'
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun..."


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