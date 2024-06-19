TFF duyurdu: İşte kulüplerin 2024-2025 sezonu harcama limitleri

Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:55
TFF duyurdu: İşte kulüplerin 2024-2025 sezonu harcama limitleri
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 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2024-2025 sezonu harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:


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