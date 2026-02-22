Uğur Uçarlı Çorum FK'den bir galibiyet daha!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 18:40:00
Çorum FK, TFF 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golü, 52. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy kaydetti.

UĞUR UÇAR 2'DE 2 YAPTI 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK'de teknik Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından göreve gelen Uğur Uçar, takımın başında çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Çorum FK puanını 47'ye yükseltirken; Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

