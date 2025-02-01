Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamladı.

Uğurcan Çakır, Kayseri'de devleşti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 18:27

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor ile deplasmanda oynanan maça damga vurdu. 

Milli file bekçisi, Kayseri'de rakip hücumlara geçit vermedi ve karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı. 

Uğurcan, 0-0 biten karşılaşmada takımının sahadan 1 puanla ayrılmasında önemli rol oynadı.


Etiketler: #uğurcan çakır #trabzonspor #kayserispor #Trendyol Süper Lig
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