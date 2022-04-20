Uğurcan Çakır: 'Ligi de, kupayı da istiyorum'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 00:00

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan, "Bizim için zor bir maç oldu. Kayserispor buraya hak ederek geldi ve bugün de iyi bir oyun ortaya koydu. Açmakta zorlandık, pozisyonlarımız da sonlandıramadık. Sonunda Cornelius çok güzel bir gol attı. Rövanş var ama önce Adana Demirspor maçı var. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, üstün olan taraf bizdik" ifadelerini kullandık.

Son dönemdeki performanslarıyla ilgili olarak Trabzonspor'un kaptanı, "Rahatlamalık bir şey yok. Zor maçlar oynadık. Olabiliyor bazen, sezonun sonuna geliyoruz. Karagümrük maçında çok iyi performans sergiledik, gol gelmedi. Adana Demirspor maçından takım olarak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah öyle olur" dedi.

Uğurcan, "Trabzonsporluyum, şampiyon olmak, kupa kazanmak istiyorum. Bu sene çok iyi ilerliyoruz. Herkesin büyük emeği var ve hak ediyor. İnşallah ikisi de gelir bu sene" sözleriyle konuşmasını noktaladı.