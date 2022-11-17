Uğurcan Çakır Türkiye-İskoçya maçının ardından konuştu!

17 Kasım 2022 Perşembe, 09:03

A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendiği maçın ardından, futbolculardan Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Uğurcan, harika bir atmosferde oynadıklarını söyledi.

Diyarbakır halkının kendilerini çok güzel karşıladığını aktaran Uğurcan, "Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir maç çıkardık takım halinde. Üçlü oynayacağımızı biliyorduk. Onun üstüne çalıştık. Toplantıları yaptığımızda da rakibe üstün geleceğimizi biliyorduk. Gerçekten çok iyi mücadele ettik ve çok iyi oynadık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na ilişkin düşüncelerini aktaran Uğurcan, "Avrupa'da oynamayı hepimiz istiyoruz. İyi bir Avrupa geçirememiştik öncekinde ama buna katılıp gerçekten Türk halkını sevindirmek istiyoruz. Aslında Uluslar Ligi'nde iyi oyunlarla galibiyet aldık. Bizden kolay rakipler olsa da iyi oynamıştık. Son iki maçta biraz talihsizlik yaşadık. Burada çok kaliteli ve kariyerli oyuncalar var. Milli takımın ve şanlı formanın ağırlığı çok özel ve büyük bir duygu. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah ikinci maçımızı da iyi bir oyunla kazanıp, kazanmaktan önemlisi artık iyi oynamak istiyoruz. İyi futbolcularız. Ona hazırlanacağız. Dünya Kupası'nda favorim yok. Dünya Kupası'nda olmak istiyorduk. Ama olamadık, şansızlıklar yaşadık. Favorim her zaman Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.