Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır sözleri
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Böyle bir galibiyetle moral bulduklarını bildiren Çakır, "Bu maçta karakter koymak çok önemliydi. Kötü bir golle 5-1 oldu, 5-0 kazanıyorduk." ifadelerini kullandı.
İki haftadır bireysel hatalardan gol yediklerini kaydeden Uğurcan Çakır, "Bunları azaltırsak ve özgüvenli bir oyun sergilersek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım da hocamız da çok iyi çalışıyor" şeklinde konuştu.
"UMARIM ÇOK BAŞARILI OLUR"
Manchester United'a Transfer olan Altay Bayındır'la ilgili de konuşan deneyimli kaleci, "Altay Bayındır Manchester United'a gitti. Umarım çok başarılı olur, Allah utandırmasın" sözlerini sarf etti.
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