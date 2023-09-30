Uğurcan Çakır'dan taraftara mesaj!
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Pendikspor maçı öncesi, "İnadıyla, yan yana" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Pendikspor maçıyla birlikte yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Son haftalardaki performansı sonrası kendisini toparlayacağına dair mesaj veren kaptan Çakır, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Milli file bekçisi, taraftarlara yönelik paylaşımda "İnadıyla, yan yana" ifadelerini kullandı.
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