Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 07:54
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!
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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, final kaybetmek çok üzüntü veriyormuş onu görmüş oldum." dedi.

Bordo mavili takımın kaptanı, "1-0 öne geçtikten sonra agresif olamadık. Üzgünüz, buraya gelen taraftarımıza kupa hediye etmek istiyorduk. Hak ettik mi? Bölüm bölüm iyi oynadık, Beşiktaş da bazı bölümlerde bizden iyi oynadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu kulüp büyük bir kulüp, Trabzonspor kupa almaya alışmış bir kulüp. Biz Trabzonspor'u kupalar için sevmedik. Bizim için hayali bir kahraman gibi. Bu camia çok kupa kaldıracaktır. Ertuğrul Başkan, Abdullah hoca, Trabzonspor için çalışan herkes ben olsam da olmasam da kupalar kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Ben olsam da olmasam da sözlerin, ayrılık sinyali mi?" sorusuna Uğurcan Çakır, "Transfer için değil, genel olarak söylüyorum. İsimler önemli değil, camia önemlidir. Bugün final kaybetti ama daha çok kupa kazanacaktır. Ben Trabzonspor'u bu yüzden seviyorum." diye konuştu.


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