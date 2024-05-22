Trabzonspor'da 3 isim idmana katılmadı!

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Pepe, Benkovic ve Hüseyin Türkmen, Türkiye Kupası finali öncesinde yapılan antrenmana katılmadı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:54
Trabzonspor'da 3 isim idmana katılmadı!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmana sakatlıkları bulunan Pepe, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, bugün saat 15.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.


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