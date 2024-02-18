Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, Pendikspor karşılaşmasında sahaya meşale atılmasına sert tepki gösterdi.
Pendikspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede taraftarlar, sahaya meşale attı.
Bu meşalelerden bazıları Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Göz Atın
Kübra Çakır, sosyal medyadan, "Bravo size Allah'ınızdan bulun yeter!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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