Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, Pendikspor karşılaşmasında sahaya meşale atılmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 17:21
Uğurcan Çakır'ın eşinden meşale tepkisi!
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Pendikspor ile Trabzonspor arasındaki mücadelede taraftarlar, sahaya meşale attı.

Bu meşalelerden bazıları Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye geldi. Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Kübra Çakır, sosyal medyadan, "Bravo size Allah'ınızdan bulun yeter!" şeklinde bir paylaşım yaptı.


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