Ukrayna - İngiltere maçı öncesi Sarina Wiegman'dan açıklama: 'Türkiye'de bize güvenlik teminatı verildi'

İngiltere Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, Türkiye'de takımın güvenliği konusunda İngiliz hükümeti ile sürekli diyalog halinde olduklarını açıkladı.

İngilizler, Salı günü Antalya'da Ukrayna ile Dünya Kupası eleme maçı oynayacak ve ev sahibi takımın ülkesinde devam eden savaş nedeniyle tarafsız bir sahada oynayacak. Ancak, son günlerde tırmanan İsrail, İran ve ABD arasındaki çatışmaya yakınlığı nedeniyle Türkiye'de güvenlik endişeleri ortaya çıktı.

"BİZE GÜVENLİK TEMİNATI VERİLDİ"

Wiegman, "Evet, bize güvenlik teminatı verildi. Tabii ki hükümetimizle yakın temas halindeyiz, ama aynı zamanda buradaki yetkililerle de. Güvenlik ekibimiz onlarla sürekli iletişim halinde ve burada durumumuz iyi ama onlar da durumu takip ediyorlar. Onlarla ve yetkililerle, sorumlu yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Elbette dünyada olup bitenlerden endişe duyuyorsunuz. Bu hoş bir durum değil ve savaş istemezsiniz, değil mi? Bu da durumu gerçekten zorlaştırıyor ve bu durum bize de yansıyor ve dediğimiz gibi, yakın temas halindeyiz" dedi.

Wiegman, "Durumu takip etmeye devam edeceğiz. Güvenli olmayan birkaç şey olduğunu düşündüğümüzde geri döneceğiz ama şu anda bununla ilgili herhangi bir işaret yok" ifadelerini kullandı.

Bu maç, Ukrayna'nın dört yıldan fazla bir süredir savaş halinde olması nedeniyle Türkiye'de oynanacak.

Wiegman, "Gerçekten üzücü. Antalya'da harika tesisler var, iklim gerçekten iyi, bu sayede çok iyi hazırlanabiliyoruz, ancak burada olmamızın nedeni hoş değil, çünkü Ukrayna'nın kendi ülkesinde oynayabilmesini istiyoruz. Bu yüzden her şey gerçekten çok üzücü. Evet, buraya gelmek için çok seyahat etmek zorunda kaldılar ve ülkelerinde karşılaştıkları durum gerçekten korkunç, bu yüzden bu maçın biraz da olsa birleştirici olmasını umuyoruz. Tabii ki rekabetçi bir maç olacak, ama aynı zamanda Ukrayna'nın kendini dünyaya başka bir şekilde gösterme fırsatı olacak ve umarız futbol birleştirici bir rol oynayarak biraz neşe getirecektir" diye konuştu.