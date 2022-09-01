Ukraynalı futbolcu Artem Dovbyk'ten Türkiye itirafı!

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:10

Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk, Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Kulübüme çok teşekkür ediyorum. Benim için çok fazla şey yaptılar. Şimdi de benim transferimden gelir elde edecekler. Hala bu yaz döneminde transfer olmam için bir şans var çünkü kış transfer döneminde transfer seçenekleri her zaman azalmıştır" dedi.

TÜRKİYE İTİRAFI

Kendisine birçok transfer teklifi geldiğini söyleyen Dovbyk, "Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. İtalya'dan, Almanya'dan ve Türkiye'den en az 4 kulüp benim için teklifte bulundu" diyerek sözlerini noktaladı.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro-1'de forma giyen Dovbyk, geçen sezon çıktığı 18 resmi maçta 14 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.