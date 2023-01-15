Ukraynalı futbolcu Mykhaylo Mudryk resmen Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı futbolcusu Mykhaylo Mudryk'i transfer etti.
Avrupa'da transferin hızlı takımlarından Chelsea, Mykhaylo Mudryk'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Mudryk ile 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mykhaylo Mudryk
Chelsea, Ukraynalı futbolcu için 70 milyon euro bonservis ve 30 milyon Euro bonus ödeyecek.
"Chelsea ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" diyen 22 yaşındaki futbolcu, "Chelsea, fantastik bir ligde yer alan harika bir kulüp. Kariyerimin bu aşamasında benim için oldukça çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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