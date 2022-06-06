Ukraynalı Oleksandr Zinchenko yıkıldı, hakem Mateu Lahoz teselli etti
2022 FIFA Dünya Kupası'na son bilet maçında Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından hakem Mateu Lahoz, Oleksandr Zinchenko'yu teselli etti.
Ukrayna, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri Play-Off maçında Galler ile karşılaştı ve rakibine 1-0 kaybetti.
Bu sonuçla birlikte Galler adını finallere yazdırırken, Ukrayna'da oynayan Oleksandr Zinchenko maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Futbolcu, karşılaşmanın ardından da Rusya ile yaşadıkları savaş hakkında konuştu.
ZINCHENKO YERE YIKILDI, HAKEM TESELLİ ETTİ
Maçın bitimiyle birlikte saha içine yıkılan Oleksandr Zinchenko'ya teselliyi yapan isim ise karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz oldu. Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında da Zinchenko duygusal bir patlama yaşamıştı.
"AİLEM OLMASAYDI SAVAŞIYOR OLURDUM"
Bilindiği üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında devam eden süreçten çok etkilenen isimlerden biri Manchester City forması giyen Zinchenko olmuştu. "Ailem olmasaydı savaşıyor olurdum" diyen futbolcunun sözleri beğeni toplamıştı.
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