ULEB Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor, Cedevita Olimpija'yı rahat geçti!
ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Cedevita Olimpija'yı 81-73 mağlup etti.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 81-73 mağlup etti.
Lübliyana kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 önde geçen Bursa temsilcisi, devreye de 34-31 üstünlükle gitti.
Son çeyreğe 58-52 önde giren Frutti Extra Bursaspor, rakibini 81-73 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Yeşil-beyazlı takımda, Anthony Clemmons 21, Yiğitcan Saybir 19 sayıyla oynadı.
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