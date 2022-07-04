Kuleba, 'NATO’nun Ukrayna tutumu yakın gelecekte değişmeyecek'
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO’nun Ukrayna’nın üyeliği konusundaki tutumunu yakın gelecekte değiştirmeyeceğini söyledi.
Kuleba, Ukraynalı bir haber sitesine yaptığı açıklamada, şu anda NATO’nun ülkesinin üyeliğine ilişkin politikasını değiştirmesi için herhangi bir ön koşul görmediğini belirtti.
Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda olmaya devam edeceğini kaydeden Kuleba, “Ama kısa vadede NATO’nun Avrupa Birliği gibi tutumunu değiştirme ve Ukrayna’nın ittifaka girmesini sağlamak için somut şeyler yapmaya başlama potansiyelini görmüyorum.” diye konuştu.
Kuleba, NATO tarafından Ukrayna konusunda gayriresmi karar alındığına işaret ederek “Rusya’nın NATO ile savaş halinde olduğu argümanını kullanmaması için ittifak bir birlik olarak ikincil roller oynayacak. Şimdi yardım paketlerini yeniden biçimlendirdiler, orada bir şeyler olacak ama stratejik olarak NATO’nun Ukrayna’yı desteklemekte ön planda olmayacağına karar verildi.” ifadelerini kullandı.
Kuleba, NATO üyesi olarak ABD’den gelen yardım ile NATO’dan gelen yardım arasında çok güçlü bir ayrım yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
- İklim değişikliğinin Adana'ya etkisi: Tropik meyveler..
- Kadir Şeker'in tahliyesi bekleniyor
- İstanbul-İzmir yolunda feci kaza: 5 ölü
- AKP'li Turan'dan asgari ücret açıklaması
- Danimarka'da AVM saldırısı: 3 kişi öldü
- Kaza yapan araç, evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
- Gürcistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- Memur zammı belli oldu!
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- Demirören'e tarih verdi