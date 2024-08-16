Ulm - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur eşleşmesinde deplasmanda Ulm ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
Almanya Kupası heyecanı başlıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Thomas Wörle'nin ekibi Ulm ile karşı karşıya gelecek.
ULM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Donaustadion'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
ULM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
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