Ulm - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur eşleşmesinde deplasmanda Ulm ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:59
Ulm - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Kupası heyecanı başlıyor.

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Thomas Wörle'nin ekibi Ulm ile karşı karşıya gelecek.

ULM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Donaustadion'da oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

ULM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.


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