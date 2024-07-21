Bayern Münih'in yıldızına flaş eleştiri: 'Keşke Lamine Yamal gibi...'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 21.07.2024 - 15:31

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Alphonso Davies'i Lamine Yamal üzerinden eleştirdi.

Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ı öven Hoeness, "Lamine Yamal'ın sol ve sağ ayağıyla yaptığı şeyler inanılmaz. Keşke Alphonso Davies de aynı şeyleri yapabilse" sözlerini sarf etti.

Bayern Münih forması altında 195 maça çıkan Alphonso Davies, 11 gol attı ve 31 asist yaptı.